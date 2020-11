Cristante Capitan Precario. È pronto a guidare la scalata al cielo

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Forse non aveva tutti i torti Daniele De Rossi. Cristante, dopo un anno e mezzo, non solo ha continuato per quella strada, ma il suo ruolo è diventato ancora più importante. E’ il classico dodicesimo, o il sesto uomo nel basket. E’ quello a cui l’allenatore si affida nei momenti più delicati. Tra poco più di una settimana contro il Parma potrebbe giocare da capitano in campionato per le assenze di Dzeko e Pellegrini. Dopo Gasperini, Fonseca è quello che lo ha schierato più volte: 41 con una media di 66 minuti a partita. Con la Roma ha giocato più partite in carriera di qualsiasi altro club dove ha militato, 86, e quello che colpisce è che, nei suoi 2 anni e mezzo di giallorosso, ha vissuto giò con 3 allenatori. A Roma diventerà anche papà tra pochi mesi. Non si è mai lamentato anche se da quando è arrivato nella Capitale ha cambiato ruolo. Ha lasciato Bergamo come uno dei centrocampisti più prolifici del campionato e invece si è ritrovato centrocampista centrale, raramente la mezzala ed ora, se serve, difensore centrale. La capacità di dare equilibrio alla squadra è preziosa e per questo Fonseca non ne farà mai a meno.