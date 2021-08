La Roma supera il Trabzonspor per 3-0 grazie alle reti di Cristante, Zaniolo ed El Shaarawy. Il centrocampista al termine della gara ha parlato ai microfoni ufficiali. Queste le sue parole:

Sulla gara.

Siamo stati bravi. L’abbiamo interpretata bene dal 1′, poi alla fine l’abbiamo chiusa in anticipo e abbiamo fatto un’ottima partita.

Gol e assist, non c’era miglior modo di cominciare per te.

Sono contento della mia partita, ma soprattutto di come l’abbiamo interpretata tutta la squadra. Era una partita difficile, per noi era importantissimo entrare ai gironi. Siamo stati bravi.

Oggi grande equilibrio.

Sì, l’abbiamo gestita bene, soprattutto nel secondo tempo che loro sono partiti forte. Siamo stati un po’ dietro, li abbiamo controllati bene e l’abbiamo chiusa quando serviva.