Corriere dello Sport (G. Marcotti) – I numeri fanno pensare ad un Brighton in crisi a pochi giorni dalla trasferta dell’Olimpico contro la Roma di De Rossi. Tra campionato e coppa, i “gabbiani” di De Zerbi hanno vinto appena una delle ultime cinque gare (contro lo Sheffield United, fanalino di coda in Premier League). In campionato sono al nono posto, a tre lunghezze dalla zona Europa League (quindi obiettivo realizzabile) ma il sogno-Champions (improbabile, ma non irrealizzabile) sembra svanito del tutto. Così come la possibilità di trovare un exploit in FA Cup, dopo la sconfitta agli ottavi contro i Wolves.

Gara che, per molti versi, rispecchia le magagne del Brighton attuale: subisce un gol quasi subito (di rimessa e con la complicità di errori individuali) e poi domina gioco e occasioni (18 tiri in porta, 72 per cento di possesso palla) senza però fare breccia. Storia un po’ diversa contro il Fulham sabato, con il Brighton che ha registrato una delle prestazioni peggiori della stagione. “Loro non sono stati eccezionali ma hanno meritato di vincere – ha commentato De Zerbi dopo il 3 a 0 – Per noi è un momento molto difficile, ma lo sapevamo che sarebbe stato cosi. Abbiamo giocato senza energia e in Premier League non te lo puoi permettere”.