Dopo il pareggio contro il Torino, la Roma è chiamata alla vittoria nel prossimo turno infrasettimanale che si terrà a Marassi contro il Genoa. Domenico Criscito, ex capitano rossoblù, ha rilasciato una intervista a Il Secolo XIX in cui ha parlato della gara. Queste le sue parole: “La Roma è un bell’ostacolo, ma Gilardino è bravo e sa quello che fa. “Sarò allo stadio, penso proprio che sarà un bella sfida. Nei giallorossi occhio a Lukaku, una forza della natura: impegna da solo almeno due difensori. Quando i miei ragazzi però mi chiedono chi è il più forte che abbia mai affrontati non ho dubbi e rispondo sempre Zlatan Ibrahimovic”