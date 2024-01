Stroppa è intervenuto ai microfoni di Mediaset per il post partita di Roma-Cremonese. Ecco le sue parole:

Obiettivo vicino ma avete pagato la qualità di gente come Lukaku e Dybala.

“Ci sta, per come siamo andati gli episodi nel primo gol di Lukaku eravamo in possesso noi e abbiamo sbagliato. la Roma ha messo gli assi nel secondo tempo mettendoci in difficoltà. La squadra ha risposto bene oggi“.