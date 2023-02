Cremonese-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: start Wijnaldum, Solbakken confermato. Llorente scalpita, Abraham in dubbio

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Un debito da saldare dopo averne estinto uno giovedì. Scartata la fastidiosa, più che ingombrante, trappola Salisburgo, le porte degli ottavi di Europa League si sono aperte. I risultati di Inter e Milan – rispettivamente sconfitta a Bologna (1-0) e vittoria (2-0) contro l’Atalanta – impongono una risposta immediata nella corsa Champions.

Nell’ultima tappa alla portata, sulla carta, prima del marzo di fuoco – Juve, ottavi e derby ma non solo – la Roma fa visita all’empia Cremonese, sul cui muro sono andate a sbattere e a spegnersi le ambizioni, lene, di proseguire nella Coppa Italia.

Assetata di punti e di rivalsa, la Roma sfiderà l’altrettanto determinata squadra di Ballardini. Sempre incastrati all’ultimo posto dietro alle spalle della Samp, di scena contro la Lazio, i grigiorossi tenteranno il (secondo) colpo gobbo contro Mourinho per accrescere le possibilità di salvezza.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CREMONESE-ROMA

A Cremona la Roma arriverà senza un perno. In difesa mancherà Smalling, squalificato dopo l’ammonizione ottenuta nella vittoria (1-0) il Verona. Lo spazio al centro tra Mancini ed Ibanez è contesto da Kumbulla e Llorente.

Il primo dubbio di Mourinho è questo: concedere a Marash la chance di riscattare l’errore che ha portato all’assegnazione del rigore, e del vantaggio, in Coppa Italia; oppure regalare la titolarità allo spagnolo, sin qui in campo per un solo minuto, contro l’Empoli? La partita potrebbe essere adatta per il battesimo da titolare dell’iberico.

Della stessa acquasantiera romanista si bagnerà, finalmente, Wijnaldum. I motori scaldati da tempo partiranno dall’inizio nella griglia di partenza, che vedrà giocoforza l’assenza di uno tra Cristante e Matic. Altro quesito. Entrambi in un periodo di forma smagliante, hanno delle note allegate: il primo è diffidato e settimana prossima c’è la Juve al martoriato Olimpico; l’altro ha bisogno di riposo per sfoggiare prestazioni come quella di giovedì. Ciò considerato, Mou opterà per il serbo.

Periodo di forma radiante soprattutto per Spinazzola, tornato a sfrecciare sulla sinistra e a fornire assist. Sarà dall’inizio anche a Cremona, in caso contrario El Shaarawy potrebbe trovare quel posto da titolare forzatamente non concessogli contro il Salisburgo dal rammaricato Mou. Karsdorp continuerà il rodaggio nell’altro binario.

Un po’ di gestione in avanti: Solbakken, dopo il gol con il Verona, dovrebbe trovare la conferma. Con lui a sostegno di Abraham ci sarà El Shaarawy. Tammy si è tolto la maschera, giocherà senza alcuna protezione e, soprattutto, dal primo minuto. Belotti, anche lui tra i migliori nelle ultime partite, pronto per la staffetta. Il Gallo è ancora a secco in Serie A.

Anche Ballardini mancherà di un difensore. La Cremo ha recuperato Chiriches, il quale però non dovrebbe partire titolare. Bianchetti, dunque, al centro della retroguardia con Ferrari e Vasquez esterni. Carnesecchi in porta. Sernicola e Valeri esterni di centrocampo, Benassi al centro aiutato da Pickel e Meite. In avanti Okereke ed il noto Dessers. L’ex Felix partirà dalla panchina.

Nei giorni scorsi c’è stato un simpatico episodio tra Mourinho e l’ex attaccante romanista. Presente sulle tribune del Tre Fontane con i giovani cresciuti nella Primavera, Mou ha parlato al telefono con Felix al quale ha ironicamente chiesto: “Sei pronto per la Serie B?”, la battuta dello Special One.

DOVE VEDERE CREMONESE-ROMA

Cremonese–Roma verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Il fischio d’inizio sarà alle 18:30, il collegamento prepartita comincerà alle 18. Edoardo Testoni racconterà il match in compagnia del commento tecnico di Massimo Gobbi.

CREMONESE-ROMA, ARBITRA PICCININI

Il direttore della gara tra Cremonese e Roma sarà Marco Piccinini. Mauro Galetto e Niccolò Pagliardini gli assistenti. Marco Serra il quarto uomo. Di Bello al Var, mentre all’Avar c’è stato un cambio: Manganiello, inizialmente designato, è stato sostituito da Volpi.

Sono cinque i precedenti di Piccinini con la Roma: 4 vittorie ed una sconfitta. Con i grigiorossi, invece, sarà il primo incrocio.

Di Bello è stato 11 volte barista con i giallorossi: 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Sarà la terza presenza in una gara delle Cremonese. Mai una vittoria, né in Serie B né in A: l’unico precedente nel massimo campionato è la sconfitta (1-4) con il Napoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI

US CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Benassi, Meite, Valeri; Okereke, Dessers.

A disposizione: Saro, Sarr, Quagliata, Chiriches, Aiwu, Lochoshvili, Castagnetti, Acella, Galdames, Buonaiuto, Ghiglione, Felix, Ciofani.

Allenatore: Davide Ballardini.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: Ferrari, Okereke.

AS ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ibanez; Karsdorp, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Solbakken, El Shaarawy; Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Keramitsis, Celik, Cristante, Bove, Tahirovic, Zalewski, , Volpato, Belotti.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Darboe.

Squalificati: Smalling.

Diffidati: Mancini, Cristante.

Arbitro: Piccinini.

Assistenti: Galetto-Pagliardini.

IV Uomo: Serra.

Var: Di Bello.

Avar: Volpi.