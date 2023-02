Cremonese-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: coppia inedita Cristante-Wijnaldum

Pagine Romaniste – La Roma si prepara a scendere in campo contro la Cremonese. Dopo la spiacevole eliminazione dalla Coppa Italia, per mano dei lombardi, c’è bisogno di una rivalsa. Mourinho può finalmente contare sulla sua rosa a piena disposizione. Unico assente, lo squalificato Smalling. Al posto del centrale inglese dovrebbe giocare Kumbulla. Dal primo minuto Wijnaldum insieme ad uno tra Cristante e Matic. Panchina per Dybala. Attacco con Belotti favorito su Tammy Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)– Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1) – Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; El Shaarawy, Pellegrini; Belotti.

IL TEMPO (3-4-2-1) – Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti.