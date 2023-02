Cremonese-Roma, i convocati di Ballardini. Tornano Chiriches e Vásquez – FOTO

Il tecnico della Cremonese, Davide Ballardini, ha diramato la lista dei convocati per la sfida in programma domani alle 18:30 contro la Roma. Indisponibile Castagnetti, bloccato da una tonsillite, per il tecnico di Ravenna arrivano buone notizie dai rientri di Vlad Chiricheș e Johan Vásquez, che torna dalla squalifica. I grigiorossi proveranno a ripetere l’impresa di Coppa Italia, ai danni dei ragazzi di José Mourinho, che questa volta non vuole passi falsi per agganciare l’Inter dopo il passo falso di Bologna.