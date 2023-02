Si rendono le designazioni arbitrali valide per la 24ª giornata del Campionato di Serie A. La Roma si sfiderà in trasferta la Cremonese martedì 28 febbraio alle ore 18.30. La gara sarà diretta da Piccinini. Assistenti: Galetto e Pagliardini. IV uomo Serra, mentre al VAR Di Bello. All’AVAR Manganiello. Precedenti con i giallorossi in positivo: 4 vittorie e una sconfitta. L’ultima risale al 30 agosto 2022 contro il Monza: doppietta di Dybala e gol di Ibanez.