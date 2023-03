Cremonese-Roma 2-1, la moviola dei quotidiani: gol buoni, ma Piccinini non convince

Pagine Romaniste – Al di là del rosso, il terzo stagionale, all’indirizzo del furibondo Mourinho, grandi episodi arbitrali non si registrano. Sul primo vantaggio della Cremonese c’è stato un check del Var, che ha confermato come la sponda di Valeri per il tiro di Tsadjut sia con il petto e non con il braccio. Proteste per un fallo di Bianchetti su Dybala, ravvisato tuttavia in posizione di fuorigioco quando parte l’azione.

Sul finire di primo tempo, non viene fischiato un fallo netto ai danni di Spinazzola, calciato da Ferrari al limite dell’area. Lapsus di Piccinini nel secondo tempo: senza che Ferrari tocchi con le mani, indica il dischetto salvo poi ravvedersi in un batter d’occhio su segnalazione dell’assistente. Pochi dubbi lascia il contatto tra Rui Patricio e Okereke.

LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI

La Gazzetta dello Sport (M. Pierelli) – Non sempre sicura la direzione di Piccinini che, soprattutto nel primo tempo, lascia giocare un po’ troppo e non fischia anche falli evidenti (come su Pellegrini e Spinazzola). Per il resto, vede bene sul gol di Tsadjout: prima, c’è un tocco “sospetto” di Valeri che però ha il braccio attaccato al corpo. Una decina di minuti dopo, Dybala viene abbattuto da Bianchetti in area ma l’argentino era partito in fuorigioco.

A inizio secondo tempo l’espulsione per un battibecco con il quarto uomo Serra. Al 65’ Piccini indica inspiegabilmente il dischetto per un presunto mani (inesistente) di Ferrari in area, poi fischia il fuorigioco di Mancini che aveva iniziato l’azione. Indiscutibile il rigore per la Cremonese. Voto: 5,5.

Corriere dello Sport – Piccinini azzecca gli episodi principali, però la sua direzione non convince. Ballerina la valutazione dei falli. In principio di secondo tempo scatta il rosso diretto a Mourinho (che non sarà in panchina durante Roma-Juve domenica) per le parole rivolte al quarto uomo Serra.

Giusto il rigore. Alla mezz’ora ci sarebbe un rigore per la Roma – Bianchetti su Dybala, una spinta in piena area con l’argentino lanciato a rete – ma l’episodio viene “ripulito” dal precedente fuorigioco dell’attaccante. Stessa dinamica, nella ripresa, quando il tiro di El Shaarawy finisce sul braccio di Ferrari, in realtà attaccato al corpo: Piccinini pesca un precedente fuorigioco. Regolare il pari di Spinazzola, tenuto in gioco da Sernicola. Voto: 5,5.