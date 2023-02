Cremonese, gli ultras a sostegno dei tifosi della Roma: “Se questo è ‘il Calcio della gente’, noi non vogliamo assolutamente esserne protagonisti”

Nel prossimo turno di campionato, i giallorossi di José Mourinho saranno impegnati nella trasferta contro la Cremonese, martedì alle 18:30. Gli Underfives, ultras della Cremonese, come giá successo con la sfida con il Lecce, non entreranno allo stadio per protesta nei confronti delle condanne ai tifosi della Roma, dopo gli scontri con i tifosi del Napoli, che hanno portato alla chiusura del settore ospiti. In un comunicato, i tifosi grigiorossi scrivono:

“Come già accaduto poche settimane fa nella partita con il Lecce, anche con la Roma sarà applicata una misura di repressione per noi inconcepibile. Il divieto di vendita dei biglietti ai residenti di una città, qualunque essa sia, per noi resta un provvedimento inaccettabile e perciò con la Roma non ci saremo. Se questo è “Il Calcio della Gente”, noi non vogliamo assolutamente esserne protagonisti. Ci fa male non poter essere al nostro posto, ma il nostro modo di vivere lo stadio ci porta a percorrere questa via. Non c’è partita se qualcuno non può esserci perché colpevole di essere residente a casa sua. Per chiunque si dovesse ritrovare in queste parole vi aspettiamo dalle 17 al Bar Stadium. Chiediamo a tutti di non esporre vessilli alla vetrata nel rispetto della nostra decisione, come noi rispetteremo chi non condivide i nostri ideali e deciderà di assistere alla partita. Trasferte Libere”.