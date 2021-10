Covid, infortuni e rientri last minute: per Allegri la formazione è un rebus

Il Messaggero (A. Mauro) – Tramontana l’era dei Pirlo, Marchisio, Pogba e Vidal, non è più nemmeno tempo dei Pjanic, Khedira e Matuidi. Perché da reparto trainante nei 9 anni scudettati, il centrocampo è diventato improvvisamente il tallone d’Achille che fa zoppicare la Vecchia Signora in campionato.

Contro la Roma, alla ripresa, Allegri dovrà anche gestire l’emergenza, che lo priverà di Rabiot, con più di un dubbio anche su Bentancur e McKennie. L’unica certezza è e rimane Locatelli, ormai imprescindibile per la formazione bianconera. Ma intorno a lui lo scenario è tutto da definire, con possibile “Allegrata” (cambio di presenza osando un 4-2-3-1) per risolvere l’impasse se proprio non dovessero esserci alternative.

Allarme praticamente rientrato per McKennie, che ha saltato Panama-Stati Uniti per un affaticamento al quadricipite, ma dovrebbe tornare a disposizione per l’ultima gara di qualificazione mondiale col Costa Rica.

Se il centrocampo juventino verso la Roma è un cubo di Rubik, l’attacco non se la passa meglio. Ieri Dybala e Morata hanno seguito un programma di lavoro personalizzato sul campo, nessuno dei due è ancora pienamente recuperato. Ma a differenza dello spagnolo, gli allenamenti della Joya sono finalizzati al rientro contro la Roma: obiettivo panchina, ma non è escluso uno spezzone.