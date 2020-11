Covid, Fazio è tornato negativo

Il Covid sta lasciando la presa sulla Roma. Dopo la negatività di Edin Dzeko, oggi arriva quella di Federico Fazio. Il difensore non ci sarà domani sera contro il Cluj, ma sarà finalmente disponibile per la trasferta di Napoli. Un rinforzo in più per Paulo Fonseca. Lo riporta Angelo Mangiante di Sky Sport.

#EuropaLeague.

Federico #Fazio negativo: è tornato oggi a Trigoria.

Non parte con la squadra in Romania, ma sarà a disposizione contro il Napoli. @SkySport #ClujRoma — Angelo Mangiante (@angelomangiante) November 25, 2020