Covid-19, Florenzi positivo: salterà i quarti di finale di Champions contro il Bayern

Il Coronavirus continua a colpire i membri della nazionale italiana. Dopo la positività dello staff di Roberto Mancini – tra cui anche Daniele De Rossi – un altro membro è risultato positivo al Covid-19. Questa volta, però, si tratta di un giocatore: Alessandro Florenzi. Il numero di positivi del Psg sale così a due. Oltre a Florenzi, anche Verratti è stato infatti colpito. Nel gruppo della Nazionale, invece, l’altro positivo è Bonucci.

Posto in regime d’isolamento al suo ritorno in Francia, il terzino in prestito dalla Roma non ha preso parte alla sconfitta (0-1) della formazione di Pochettino contro il Lille. L’esterno resterà dunque in isolamento e salterà l’andata dei quarti di finale di Champions contro il Bayern Monaco, in programma mercoledì alle 21.