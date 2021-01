Alessandro Costacurta ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. L’ex difensore del Milan ha parlato anche dell’importanza di avere delle bandiere nei quadri dirigenziali. A tal proposito, Billy ha citato anche Francesco Totti e Daniele De Rossi, accostati diverse volte ad un ritorno nella Roma. Di seguito le sue parole.

“Credo che personaggi così siano essenziali per il calcio e per una società. Totti e De Rossi, per esempio, avrebbero molto da dare alla Roma“.