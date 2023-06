Il nuovo giocatore giallorosso N’Dicka, arrivato nella Capitale pochi giorni fa, non farà parte della squadra della Costa d’Avorio per il momento. Con il suo trasferimento a Roma l’ex giocatore dell’’Eintracht Francoforte, non ha avuto il tempo di perfezionare il suo passaporto necessario per scendere in campo. Il Ct Gasset ha dichiarato: “Lo aspettiamo per i prossimi raggruppamenti“. Il nuovo difensore giallorosso ha quindi scelto di vestire la maglia della Costa d’Avorio, nonostante abbia fatto la trafila con le giovanili della nazionale francese.