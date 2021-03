Così non Var, errori e gol fantasma: mai più senza tecnologia

La Gazzetta dello Sport – Nella settimana dedicata alle qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar torna di moda la questione goal-line technology: clamoroso il gol annullato a Cristiano Ronaldo nella sfida del suo Portogallo contro la Serbia, pochi giorni dopo un gol fantasma dell’Olanda alla Turchia, non convalidato. E se il discorso si estende al Var, sempre in ambito nazionali, le polemiche aumentano. Il problema è principalmente economico: la predisposizione dei campi per l’utilizzo della tecnologia costa, e non in tutti i casi è di facile attuazione. Anche se in vista di settembre – prossima tranche di qualificazioni – l’Uefa potrebbe spingere le federazioni a scegliere sedi predisposte per la goal-line technology e a stringere i tempi per la Var.