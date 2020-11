Così Mirante rilancia la Roma

Corriere dello Sport (G.Marota) – Edin Dzeko lo aveva in qualche modo previsto: “La giochiamo sempre da dietro senza mai mettere la palla lunga su di me“. Parole post sconfitta contro il Siviglia. Pau Lopez, al contrario di Mirante, quella palla non la metteva mai. Da quel giorno la Roma si è fidata di lancioni di Antonio e il risultato? Meno rischi ed “effetto a sorpresa“ visto che i difensori non sono più abituati a correre all’indietro in campo aperto. Dal piede di Mirante è partito il 2-1 contro il Benevento e anche l’1-0 contro la Fiorentina. Nel frattempo si sta confermando una sicurezza tra i pali con una serie di interventi decisivi. I compagni apprezzano la tranquillità che trasmette all’intero reparto e la capacità di comunicare con chiarezza. Il suo contratto scadrà a giugno, ma la sensazione è che non sarà poi difficile trovare un accordo. Il Covid lo ha fermato, ma appena rientrato Fonseca gli ha dato subito fiducia.