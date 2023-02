Corvino: “La Roma mi sta piacendo molto. Tiago Pinto? È stato fatto un ottimo lavoro”

Pantaleo Corvino, il Direttore Tecnico del Lecce, in un’intervista rilasciata a TV Play, ha commentato la situazione della Roma, soffermandosi sul lavoro di Tiago Pinto, elogiandolo: “La Roma mi sta piacendo molto, sia in campo con Mourinho, sia fuori con Tiago Pinto. Apprezzo molto l’operato in termini di risultati visto che sta lottando per il secondo posto. Ricordiamo che Pinto ha dovuto lavorare entro alcuni paletti stabiliti per il Fair Play Finanziario non dovuti alla sua gestione. Nonostante questi limiti è stato fatto un ottimo lavoro che apprezzo tanto perché un direttore si giudica su quello che trova quando arriva, per i risultati che ottiene e per quello che lascia quando va via”.