La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – Il metodo Gasp sta sconvolgendo le abitudini di Trigoria e ha già conquistato i tifosi. Il tecnico ha stabilito doppie sedute e imposto un lavoro che non si vedeva dai tempi di Zeman. La giornata tipo inizia in palestra e successivamente ci si sposta in campo con tanto lavoro atletico. Alle 16 ancora palestra e piscina visto il gran caldo e alle 18 tutti in campo per le partitelle.