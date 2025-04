Il Messaggero (S. Carina) – Anche se ha fatto storcere la bocca a molti, Ranieri ha fatto centro ancora una volta: “Quando capisci che non puoi vincere devi cercare di non perdere”. Il pari con la Juve allunga la striscia positiva a 15 gare ma fa scivolare la Roma al settimo posto. Il problema non è l’1-1, ma la sensazione che la squadra stia attraversando una fase di flessione, pagata da chi ha sempre giocato, come Angeliño, Ndicka, Paredes e Dovbyk.

Con l’eliminazione dall’Europa League, la Roma ha smesso di giocare tre gare a settimana e ora cerca di mantenere la condizione. I ricambi però scarseggiano: Angeliño è senza alternativa, Ndicka è diventato lo stakanovista d’Italia con 30 gare consecutive da titolare. Ranieri dovrà gestire energie e rotazioni nel rush finale. Svilar, sempre più decisivo, resta un nodo di mercato: distanza di un paio di milioni tra domanda e offerta, con l’agente che chiede anche un premio alla firma.