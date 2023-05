Corsa Champions: in caso di arrivo a pari punti, decideranno gli scontri diretti

La Gazzetta dello Sport – Sei giornate per stabilire quali saranno le tre squadre che faranno compagnia al Napoli, già qualificato, nella prossima edizione della Champions. Intanto uno sguardo al regolamento che prevede, in caso di arrivo a pari punti, i seguenti criteri per definire la classifica:

1) Punti conquistati nel confronti diretti

2) Differenza reti nel confronti diretti

3) Differenza reti complessiva

4) Reti segnate In totale.

C’è anche la possibilità che le squadre Italiane nella Champions 2023-2024 siano cinque e non quattro. Se si verificassero contemporaneamente queste due ipotesi – due italiane vincitrici in Champions e in Europa League ed entrambe fuori dalle prime quattro in campionato – In Champions andrebbero solo le prime tre del campionato (oltre alle due eurovincitrici). Per regolamento, infatti, nessun Paese può avere più di cinque squadre nel massimo trofeo continentale.