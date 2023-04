Corri Spinazzola. Servono assist

Corriere dello Sport (R. Maida) – Spina d’Europa. Ricordando la notte abbastanza recente contro il Salisburgo, sognando le felici serate olandesi del 2021 quando nei quarti di finale aveva incenerito l’Ajax per un tempo, Leonardo Spinazzola prepara una partita in stile Ufo Robot: vuole trasformarsi in un razzo missile che sprinta e va. Con 3 assist in campionato e 2 in Europa League, è tornato uno dei difensori più efficienti nella specialità. Ha anche segnato un gol, nella brutta giornata di Cremona, meritando fiducia più o meno costante da parte di Mourinho. Anche stasera la sua propulsione sarà fondamentale per rompere gli schemi: quando la palla finisce dalla sua parte, l’Olimpico ha sempre la sensazione che possa accadere qualcosa.

In questo finale di stagione si giocherà il presente, inteso come Europa Legue e rincorsa Champions, ma pure il futuro. A 30 anni appena compiuti, Spinazzola vede avvicinarsi la scadenza del contratto e non è stato ancora chiamato dalla società per discutere il rinnovo. A Roma e alla Roma sta bene, da quando l’ha scelta e soprattutto dopo averla quasi persa in quel bizzarro scambio con Politano che l’Inter mandò a monte dopo le visite mediche. Ma è chiaro che in estate tanto lui, quanto Tiago Pinto dovranno riflettere sulle possibilità: se i Friedkin non vogliono proporgli un nuovo contratto, forse devono pensare di metterlo sul mercato. In questo momento, con un quarto di finale da giocare, è l’ultimo dei pensieri. Anche di Spinazzola.