Italia, Covid: 4 positivi nello staff tecnico

La Gazzetta dello Sport – L’incubo Covid si affaccia sul gruppo azzurro, con quattro positivi nello staff tecnico, e pochi minuti dopo la conclusione di Lituania- Italia il sorriso di Roberto Mancini si appanna un po’. Un problema però mette in ombra la bella prestazione di ieri. Martedì mattina, dopo essere risultato negativo come tutti al test molecolare di lunedì, un membro dello staff tecnico ha lamentato una faringodinia ed è stato isolato ed escluso dalla trasferta in Lituania. Tornato in Italia è emersa una sua positività: gli altri membri dello staff che avevano avuto con lui rapporti di vicinanza sono stati a loro volta isolati a Vilnius e sottoposti a nuovo esame molecolare. Altri tre sono risultati positivi, con esito nei minuti successivi alla conclusione di Lituania- Italia, e ovviamente esclusi dal volo di ritorno.