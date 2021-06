Il Ministero della Salute ha condiviso il consueto bollettino contenente gli aggiornamenti relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 157.790, con un incremento di 907 nuovi casi, per un totale di 4.245.779 casi da inizio pandemia. I decessi sono 127.038 in tutto, 36 in più rispetto a ieri, mentre si registrano 3.394 nuovi guariti (3.960.951 il dato totale).