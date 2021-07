Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute: 6619 nuovi casi e 18 decessi

Come di consueto, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino circa la diffusione del Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 6619 nuovi casi, in aumento rispetto alla giornata di ieri (6.171). Calano di poco invece i decessi: oggi sono stati 18, uno in meno di ieri.

Aumentate però le persone dimesse o guarite, che oggi sono pari a 2.117 (ieri 1.825). Gli attualmente positivi sono 4.478 (ieri 4.323). I tamponi totali – quindi sia molecolari che antigenici – sono 247.486, 22.696 più di ieri. Invariato il tasso di positività del 2,7%.