Coronavirus, il Bollettino del Ministero della Salute: 3 decessi nelle ultime 24 ore

Il Ministero della Salute, come di consueto, ha condiviso i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia. Il numero degli attualmente positivi è di 12.440 , con 219 nuovi casi rispetto a ieri – a fronte di 35.525 tamponi effettuati-, che portano il numero totale di persone che hanno contratto il virus da inizio pandemia a 244.434 . Nelle ultime 24 ore si registrano 143 guariti ( 196.949 in tutto), con 1 paziente in meno ricoverato in terapia intensiva, 49 i rimanenti. Si registrano 3 nuovi decessi, per un totale di 35.045 vittime da inizio pandemia.