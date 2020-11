Il Ministero della Salute ha condiviso il consueto bollettino contenente gli aggiornamenti relativi alla diffusione del Covid-19 in Italia. Gli attualmente positivi sono 717.784, con 27.354 nuovi casi nelle ultime 24 ore, a fronte di 152.663 tamponi effettuati, per un totale di 1.205.881 casi da inizio pandemia. Si registrano 504 nuovi decessi (45.733 in tutto) e 21.554 guariti in più rispetto a ieri. Aumenta di 559 in numero dei ricoverati, di cui 70 in Terapia Intensiva.