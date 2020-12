Coronavirus, il Bollettino del Ministero della Salute: 23.477 nuovi casi

Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso il bollettino contenente gli aggiornamenti relativi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 569.896, con 23.477 nuovi casi (a fronte di 26.598.607 tamponi), per un totale di 2.107.166 casi da inizio pandemia.

Si registrano 555 nuovi decessi (74.159 in tutto) e 17.421 guariti in più rispetto a ieri (1.463.111 in totale). Diminuisce il numero dei pazienti ricoverati.