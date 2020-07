Alle ore 18 è arrivato puntuale l’aggiornamento della Protezione Civile, tramite il sito del Ministero della Salute, sull’andamento del Coronavirus in Italia. Gli attualmente positivi sono 14.884, 176 in meno rispetto alla giornata di ieri. Aumentano anche i guariti, +384, che porta il totale a 191.467. Diminuiscono i pazienti in terapia intensiva, -3, col totale che si porta a 71. Da registrare ancora 15 deceduti col totale che arriva a 34.833.