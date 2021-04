Il Ministero della Salute ha condiviso il consueto bollettino circa la diffusione del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Quest’oggi sono stati registrati 16.232 nuovi casi, a fronte di 364.804 tamponi effettuati. Gli attualmente positivi sono 472.196, 3.920.945 i casi da inizio pandemia. Si registrano 360 nuovi decessi (118.357 il dato totale) e 19.125 nuovi guariti, 3.330.392 in tutto. Si registrano 745 pazienti ricoverati in meno, di cui -55 in Terapia Intensiva.