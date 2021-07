Come di consueto, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino circa la diffusione del Covid-19 in Italia. Quest’oggi i nuovi casi sono pari a 1.390. Le vittime sono state 25 (127.756 il dato totale). 41.396 gli attualmente positivi per un totale di 4.268.491 da inizio pandemia. 1.434 i nuovi guariti (4.099.339 in tutto).