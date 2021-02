Coronavirus, il Bollettino del Ministero della Salute: 13.659 nuovi casi, 422 i decessi

Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso il bollettino giornaliero contenente gli aggiornamenti relativi alla diffusione del Covid-19 in Italia. Gli attualmente positivi sono 430.277, con 13.659 nuovi casi nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.577.005 casi da inizio pandemia.

Si registrano 422 decessi in più rispetto a ieri (90.241 il dato totale) e 17.680 nuovi guariti (2.076.928 in tutto). Si registra una diminuzione dei pazienti ricoverati di 328 di cui +6 in meno in Terapia Intensiva.