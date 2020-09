Il Ministero della Salute ha condiviso il bollettino quotidiano con i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 39.187 , con un aumento di 1.008 nuovi casi rispetto a ieri, ma meno tamponi effettuati (45.309), che portano il totale a 288.761. Aumenta il numero di decessi, 35.624, +14 nelle ultime 24 ore. I guariti sono 316 in più, 213.950 in totale. Si registrano 90 nuovi pazienti ricoverati, di cui 10 in terapia intensiva.