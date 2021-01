Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute: 14.372 nuovi casi, 492 decessi

Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso il bollettino giornaliero contenente gli aggiornamenti relativi alla diffusione del Covid-19 in Italia. Gli attualmente positivi sono 474.617, con 14.372 nuovi casi nelle ultime 24 ore (a fronte di 275.179 tamponi effettuati), per un totale di 2.515.507 casi da inizio pandemia.

Leggi anche: Roma, isolamento terminato per El Shaarawy: la Asl autorizza le visite mediche

Si registrano 492 decessi in più rispetto a ieri (87.381 il dato totale) e 17.220 nuovi guariti (1.953.509 in tutto).