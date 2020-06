Come ogni giorno alle ore 18 arriva puntuale l’aggiornamento sull’evoluzione del Coronavirus in Italia. Da due giorni, però, il tutto arriva dal sito del Ministero della Salute tramite sempre la Protezione Civile. In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 240.136 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+175). Di queste, 34.716 sono decedute (+8). 188584 sono state dimesse (+969). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 16.836 (-802).