La Repubblica – La marcia fascista sotto la torre di Pisa non è certo passata inosservata. L’invasione degli ultrà della Roma, arrivati sabato scorso per seguire la squadra in trasferta, rischia ora di finire sotto inchiesta. La Digos ha già avviato accertamenti per identificare i numerosi tifosi che in piazza dei Miracoli hanno intonato cori fascisti, sotto gli occhi increduli di turisti e famiglie che hanno ripreso la scena e l’hanno poi diffusa online.

A dare vita al corteo improvvisato sono stati decine di sostenitori giallorossi, che hanno sfilato per le vie di Pisa proprio nell’82° anniversario del bombardamento del 31 agosto 1943. Tra inni al Duce e cori fascisti, hanno intonato il noto «As Roma capitolina» sulle note di Faccetta nera, celebre canzone della propaganda coloniale fascista.

I video girati dai passanti mostrano i tifosi con le braccia alzate nel saluto romano e le bandiere sventolate verso il cielo, mentre gli agenti in tenuta antisommossa osservavano la scena. Alle frasi dedicate a Mussolini si univa il coro da curva che da anni accompagna trasferte e gare interne della Sud all’Olimpico.