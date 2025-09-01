Il Messaggero – Un gruppo di ultras della Roma, sabato a Pisa in piazza dei Miracoli, ha intonato un coro di incoraggiamento alla squadra sulle note di Faccetta nera, con un capo ultrà che alla fine ha urlato tre volte “Duce”. La Questura ha acquisito il video per verificare eventuali reati.

L’episodio ha acceso la polemica politica. Il segretario del Pd Roma, Enzo Foschi, ha chiesto di identificare i responsabili e bandirli dagli stadi, accusando una parte della curva di strumentalizzare la passione sportiva per propaganda politica.