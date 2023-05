Corea-Giappone: le tappe della tournée

Il Messaggero (G. Lengua) – La prossima estate la Roma volerà in tour in Giappone e Corea. La squadra di José Mourinho affronterà il Tottenham in amichevole il 26 luglio al National Stadium di Singapore nell’ambito dell’Asia-Pacific Tour 2023. Non solo: successivamente ci sarà una mini-tournée in Corea del Sud (Seul) dove i giallorossi affronteranno Celtic, Wolverhampton (29 luglio) e Incheon (I° agosto).

Un ritorno in oriente, dopo il tour avvenuto durante la pausa per il Mondiale, che contribuirà a diffondere il marchio e ad avvicinare i tifosi alla società. È stato voluto direttamente dalla proprietà e potrebbe avere connessioni con nuovi sponsor, considerando che l’accordo con DigitaBits potrebbe essere risolto per via del mancato pagamento di una tranche.

Resta un’incognita, invece, la presenza del club in Portogallo come è avvenuto sia la scorsa estate sia durante la pausa invernale. Tutto si deciderà a fine stagione quando sarà chiaro che competizione europea giocherà la Roma.