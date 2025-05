La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Il 4 novembre del 1973 lui era in campo, fascia di capitano al braccio e la voglia di veder crescere quel ragazzo che si era affacciato da poco in prima squadra. Lui è Franco Cordova, per tutti Ciccio. Il ragazzo, invece, era proprio Claudio Ranieri, 20 anni, uno che da San Saba era riuscito ad arrivare fino al sogno in giallorosso.

Cordova, che ricorda di quel giorno a Genova?

“Ricordo i primi passi da calciatore di Claudio: veniva dalla Primavera, era un difensore centrale, all’epoca si diceva stopper, anche se Scopigno lo faceva giocare da terzino destro. Non giocò tanto (6 partite, ndr) poi fece un percorso diverso, andando al Catanzaro, dove si è affermato come calciatore. Lui era bravo, ma anche pacato: non faceva mai nulla che potesse dare fastidio a qualcuno”.

Sarebbe meglio che continuasse ad allenare o no?

“L’ideale sarebbe di sì, ma arriva un momento in cui uno dice basta. Anzi, le dirò di più, io lo nominerei presidente della Roma. Ha l’immagine giusta e pure il carisma”.

L’Olimpico stasera lo festeggerà con un tributo speciale…

“Ha ricostruito una squadra e ridato un’anima ad una società allo sbando. Da dirigente ci ha già detto che ci saranno due mercati di sofferenza: Claudio è uno che non prende in giro la gente. Ama la Roma, il suo interesse non è per i soldi, ma di cuore”.

Per chiudere, ci crede ancora nella Champions?

“Avesse vinto a Bergamo, sarebbe stato un altro film. Se quel rigore fosse stato dato a qualche altra squadra il Var non sarebbe intervenuto, temo che si vogliano fare altre scelte. Detto questo, teniamoci belli stretti Ranieri: lui è uno che ha le idee chiare”.