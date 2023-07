Corriere dello Sport (G. Coluccia) – Occhi puntati ai big match, possibili già dai quarti di finale. Promette scintille il tabellone della Coppa Italia 2023/2024 diffuso ieri con 44 squadre al via, incluse le 8 teste di serie che inizieranno il loro cammino dagli ottavi. Da regolamento e in base allo scorso campionato saranno l’Inter campione in carica più Napoli, Lazio, Milan, Atalanta, Roma, Juve e Fiorentina. Andando già oltre con i possibili accoppiamenti, sulla carta s’intravede un derby capitolino ai quarti tra Roma e Lazio e un super match tra Juve e Napoli.

La stracittadina di Milano, tra Inter e Milan, sarà possibile soltanto in semifinale mentre il derby d’Italia con Inter e Juve si giocherebbe unicamente in finale all’Olimpico di Roma, il 15 maggio 2024 essendo state le due squadre inserite nella metà opposta del tabellone. Se i quarti si terranno in casa della squadra meglio piazzata in campionato nella scorsa stagione, le semifinali continueranno sempre a disputarsi tra match di andata e ritorno.

La 77ª edizione del torneo comincerà il 6 agosto con quattro partite del turno preliminare, per poi proseguire qualche giorno dopo con i trentaduesimi di finale, dove entreranno in scena le prime squadre di SerieA. Un derby potrebbe esserci già ai sedicesimi: qui Lecce e Bari rischiano di ritrovarsi dopo 12 anni di astinenza in tutte le competizioni. A dicembre si partirà proprio con gli ottavi, poi dal 31 gennaio andranno in scena i quarti e soltanto ad aprile si decideranno le finaliste, con le semifinali spalmate su 180° e previste tra il 3 e il 24. Da segnalare, infine, che nel tabellone reso noto ieri sono state escluse Reggina, Lecco, Perugia e Brescia viste le pendenze esistenti con i ricorsi su possibili esclusioni e riammissioni per il prossimo torneo di Serie B.