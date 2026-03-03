Al Sinigallia va in scena la semifinale di andata di Coppa Italia tra Como e Inter. Gara fondamentale per entrambe le contendenti, visto che la competizione nazionale è diventata, con il passare del tempo, obiettivo primario di entrambe.

A testimoniarlo le scelte di formazione di Fabregas e Chivu: tutti e due giovani, con poca esperienza, ma capaci di comprendere l’importanza della partita e quindi schierare i migliori uomini a disposizione. Nonostante questo, la partita è noiosa, con pochi squilli e poche occasioni. Si capisce facilmente che nessuno vuole scoprirsi e perdere l’opportunità di approdare in finale già dalla partita di andata, motivo per il quale la gara scivola via senza reti. Appuntamento rimandato al 22 Aprile quando sia lariani, sia nerazzurri dovranno fare di più e dimostrare di meritare la sfida dell’Olimpico, contro la vincente di Lazio-Atalanta, decisiva per l’assegnazione della coppa.