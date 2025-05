La Repubblica – Oggi la finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan. Domenica la partita di campionato tra la Roma e i rossoneri, nello stesso giorno dell’intronizzazione di Papa Leone XIV. L’allerta è alta in vista del doppio appuntamento calcistico allo stadio Olimpico. Per questo l’obiettivo della questura è quello di evitare possibili incursioni di ultrà di Roma e Lazio. Mentre domenica, per questioni di ordine pubblico, è stato già deciso lo spostamento del match tra Roma e Milan. Non si giocherà più alle 15 ma alle 20 e 45. Questo per poter gestire al meglio la folla e le autorità che saranno a Roma per l’inizio del pontificato di Papa Leone XIV.