In uno stadio Olimpico deserto, a causa della contestazione impassibile dei tifosi biancocelesti contro la gestione Lotito, si gioca la seconda semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta.

Biancocelesti, che in campionato ormai occupano l’11esima posizione, ripongono tutte le speranze di salvare la stagione, nella coppa nazionale. Bergamaschi, che in campionato stanno in tutti i modi provando ad eseguire la rimonta Champions , dopo aver eliminato il Borussia Dortmund , vogliono continuare il loro percorso di crescita e consacrazione, iniziato con l’arrivo a stagione in corso di Raffaele Palladino.

Il match, come successo ieri, nell’altra semifinale tra Como e Inter, parte piano, senza emozioni. La prima frazione termina infatti, a reti bianche. La partita si stappa nella ripresa quando i padroni di casa vanno in vantaggio con il primo gol stagionale di Dele-Bashiru, ospiti che rispondono immediatamente con Pasalic. Lo stesso giocatore creato è colpevole del gol decisivo del vantaggio biancoceleste, con Dia. Errore grossolano in area di rigore che pesa enormemente sul match. Copia e incolla: la Lazio segna, l’Atalanta risponde subito con Musah: 2-2. Alla fine il pareggio è un risultato giusto. Tutto si deciderà al ritorno, a fine Aprile, alla New Balance Arena di Bergamo