Il Milan si impone con un netto 0-3 sull’Inter nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, staccando il pass per la finale. Decisiva la doppietta di Jovic (36′, 49′), e la rete di Reijnders (85′) in una serata perfetta per i rossoneri. L’1-1 dell’andata viene così cancellato da una prestazione di forza e carattere. Il Milan ora attende la vincente tra Bologna ed Empoli per la finale del 14 maggio all’Olimpico di Roma (i rossoblù hanno vinto l’andata per 0-3).