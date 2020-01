Coppa Italia, derby, Europa League: il popolo giallorosso si mobilita

Calendario di fuoco per la Roma, che però potrà contare sui propri tifosi. Ebbene si, poiché, all’Olimpico contro la Lazio, saranno più di 55mila i presenti. I tifosi giallorossi, che di recente hanno fatto registrare 60mila biglietti venduti contro la Juventus, saranno in 1000 ad assistere alla sfida di Coppa Italia contro i bianconeri. Per quanto riguarda l‘Europa League, oggi scatta la prima fase di vendita dei biglietti per i sedicesimi di finale contro il Gent. La sfida si giocherà, di andata, si giocherà il 20 febbraio all’Olimpico. Lo riporta Il Corriere dello Sport.