Una finale intensa, combattuta e carica di tensione ha chiuso la Coppa d’Africa, regalando emozioni fino all’ultimo minuto. Tra episodi decisivi, colpi di scena e grande agonismo, il match ha confermato l’altissimo livello della competizione continentale.

Il Senegal ha conquistato la Coppa d’Africa battendo il Marocco 1-0 dopo i tempi supplementari. La Nazionale guidata da Mané ha avuto la meglio in una finale rovente, segnata anche dal rigore fallito da Brahim che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della gara. Ancora una volta il ct Regragui ha schierato Neil El Aynaoui dal primo minuto, confermando la fiducia nel centrocampista della Roma.

Intorno al 65’, El Aynaoui è rimasto coinvolto in un duro scontro di gioco sugli sviluppi di un calcio d’angolo, riportando una ferita al sopracciglio. Rimasto a terra per circa cinque minuti e assistito dallo staff medico marocchino, il giallorosso ha poi ripreso a giocare con una vistosa fasciatura alla testa, restando in campo fino alla fine dei supplementari. Nonostante la sconfitta, El Aynaoui è stato uno dei protagonisti del Marocco, chiudendo una Coppa d’Africa di altissimo livello.