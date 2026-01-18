Serata intensa non solo in Serie A, ma anche sul palcoscenico internazionale, dove l’attenzione dei tifosi giallorossi si è spostata sulla finale di Coppa d’Africa. Un appuntamento importante che ha visto protagonista anche un calciatore della Roma, rimasto coinvolto in un episodio che ha fatto trattenere il fiato.

Come mostrato dalle immagini della diretta della finale di Coppa d’Africa, Neil El Aynaoui è sceso in campo dal primo minuto in Marocco-Senegal, confermandosi una delle rivelazioni del torneo e uno dei pochi ad aver disputato tutti i minuti della competizione. Il commissario tecnico Regragui ha rinnovato la fiducia nel centrocampista giallorosso anche nell’atto conclusivo della manifestazione.

Intorno al 65’, però, El Aynaoui è rimasto coinvolto in un brutto scontro di gioco sugli sviluppi di un calcio d’angolo, riportando una ferita al sopracciglio. Il classe 2001 è rimasto a terra per circa cinque minuti, assistito dallo staff medico marocchino, prima di rientrare in campo con una vistosa fasciatura alla testa e portare a termine la gara nonostante il colpo subito.