Il Marocco è in finale di Coppa d’Africa: Nigeria battuta ai calci di rigore. E il protagonista è ancora lui, il centrocampista giallorosso El Aynaoui.

Nessun minuto saltato e migliore in campo. Una sfida sicuramente intensa, dal punto di vista fisico e soprattutto emotivo. La partita però non ha rispettato le aspettative che si potevano avere vedendo la sfida tra 2 grandi nazioni (0-0 nei tempi regolamentari). Nel primo tempo, una delle poche opportunità concrete arriva proprio sulla testa del centrocampista giallorosso, che spedisce di poco fuori un bel cross di El Khannouss.

A dieci minuti dal termine è ancora Hakimi a provare un tiro dalla distanza, intercettato da Bassey: secondo la squadra di Regragui è fallo di mano, ma per l’arbitro si può giocare. Il braccio è attaccato al corpo e il pallone sembra colpire prima la coscia del difensore, con il polso comunque adiacente al corpo. Pochi istanti dopo, Abde Ezzalzouli lascia partire un tiro a giro dal limite dell’area: destro fin troppo debole. Non bastano 93’ per stabilire la vincitrice, si va ai supplementari.

E dopo soli 2’ è Aguerd ad andare vicino al gol con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Tuttavia, il tocco del difensore centrale finisce sul palo esterno. Ancora tanta intensità, anche nella prima frazione dei tempi supplementari: i calciatori in campo sembrano quasi non sentire la fatica. L’ultimo lampo prima dei rigori è un tiro di El Aynaoui, centrale, tra le braccia del portiere. Ai calci di rigore, Neil tira per primo e segna. Poi ci pensa Bounou: due parate. Finale contro il Senegal, il 18 gennaio alle 20.