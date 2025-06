Un tema delicato come quello del bullismo e del cyberbullismo è stato al centro del primo convegno promosso dalla S.S. Lazio, con il coinvolgimento delle istituzioni e del mondo dello sport. Un’iniziativa che ha offerto non solo spunti di riflessione, ma anche qualche messaggio diretto alle grandi società calcistiche della Capitale.

Il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi ha colto l’occasione per lanciare un invito alla Roma: “Ringrazio la Lazio per questa importante iniziativa. Mi auguro che anche la proprietà della Roma riprenda a lavorare con ‘Roma Cares’, che ha inspiegabilmente abbandonato. Sarebbe bello rivedere il cuore dei tifosi giallorossi tornare a battere anche sul fronte sociale”, ha dichiarato.

Presente anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che ha voluto sottolineare il valore dell’inclusione e della conoscenza reciproca tra culture, con una battuta finale che ha strappato un sorriso: “Da laziale mi sento un po’ bullizzato a Roma”. Un modo leggero per chiudere un incontro dal significato profondo, che ha ribadito la necessità di costruire una società più unita e consapevole, partendo dall’educazione e dallo sport.